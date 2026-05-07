Συνάντηση της Τζόρτζια Μελόνι με τον Πέτερ Μάγιαρ, στο κυβερνητικό μέγαρο Παλάτσο Κίτζι

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συναντήθηκε σήμερα στην Ρώμη, στο κυβερνητικό μέγαρο Παλάτσο Κίτζι, με τον νεοεκλεγέντα Ούγγρο πρωθυπουργό, Πέτερ Μάγιαρ.

Σε σύντομη, γραπτή ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης αναφέρεται ότι επιβεβαιώθηκε οι σχέσεις με με την Ουγγαρία παραμένουν ισχυρές και ότι έγινε αναφορά στις κύριες διμερείς υποθέσεις, αρχίζοντας από την συνεργασία στον τομέα της άμυνας, αλλά και στις προτεραιότητες της ατζέντας της ΕΕ, με έμφαση στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και στην διαχείριση του μεταναστευτικού φαινομένου.

Όπως έκανε γνωστό η κυβέρνηση της Ρώμης, τέλος, οι Μελόνι και Μάγιαρ αναφέρθηκαν στις κύριες περιοχές όπου βρίσκονται σε εξέλιξη διεθνείς κρίσεις και αποφάσισαν να παραμείνουν σε στενή επαφή.

