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“Ξεχειλίζει” η Αίτνα

ΔΙΕΘΝΗ
11/08/2026 17:04
“Ξεχειλίζει” η Αίτνα
AP Photo/Simone Genovese

Έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα παρατηρείται στην Αίτνα. Οι εικόνες είναι καθηλωτικές, με την λάβα να τυλίγει τα πάντα στο πέρασμά της.

AP Photo/Simone Genovese

Πριν λίγες μέρες ξεκίνησε πάλι το φαινόμενο στην περιοχή με πολλές πτήσεις να αναστέλλονται λόγω της ηφαιστειακής τέφρας. Τμήματα του εναέριου χώρου στην Κατάνια έχουν κλείσει.

Η περιοχές που επηρεάζονται από το φαινόμενο καθώς και τα αεροδρόμια είναι σε αυξημένη επαγρύπνηση για τυχόν προβλήματα. Η λάβα μέχρι στιγμής ρέει σε περιοχές μακριά από οικισμούς.

Ο δορυφόρος Sentinel 5P του προγράμματος Copernicus έδωσε δεδομένα, τα οποία οπτικοποίησε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών σε χάρτη που αποτυπώνει το μέγεθος της επιροής του φαινομένου.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Στον χάρτη φαίνεται η κατανομή του ηφαιστειακού διοξειδίου του θείου στην ατμόσφαιρα. Το νέφος διασχίζει τη Μεσόγειο και “αγγίζει” μέχρι και τα παράλια της Αφρικής.

 

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