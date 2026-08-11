“Ξεχειλίζει” η Αίτνα
Έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα παρατηρείται στην Αίτνα. Οι εικόνες είναι καθηλωτικές, με την λάβα να τυλίγει τα πάντα στο πέρασμά της.
Πριν λίγες μέρες ξεκίνησε πάλι το φαινόμενο στην περιοχή με πολλές πτήσεις να αναστέλλονται λόγω της ηφαιστειακής τέφρας. Τμήματα του εναέριου χώρου στην Κατάνια έχουν κλείσει.
Η περιοχές που επηρεάζονται από το φαινόμενο καθώς και τα αεροδρόμια είναι σε αυξημένη επαγρύπνηση για τυχόν προβλήματα. Η λάβα μέχρι στιγμής ρέει σε περιοχές μακριά από οικισμούς.
Ο δορυφόρος Sentinel 5P του προγράμματος Copernicus έδωσε δεδομένα, τα οποία οπτικοποίησε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών σε χάρτη που αποτυπώνει το μέγεθος της επιροής του φαινομένου.
Στον χάρτη φαίνεται η κατανομή του ηφαιστειακού διοξειδίου του θείου στην ατμόσφαιρα. Το νέφος διασχίζει τη Μεσόγειο και “αγγίζει” μέχρι και τα παράλια της Αφρικής.
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