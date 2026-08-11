“Ξεχειλίζει” η Αίτνα

Έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα παρατηρείται στην Αίτνα. Οι εικόνες είναι καθηλωτικές, με την λάβα να τυλίγει τα πάντα στο πέρασμά της.

AP Photo/Simone Genovese

Πριν λίγες μέρες ξεκίνησε πάλι το φαινόμενο στην περιοχή με πολλές πτήσεις να αναστέλλονται λόγω της ηφαιστειακής τέφρας. Τμήματα του εναέριου χώρου στην Κατάνια έχουν κλείσει.

Η περιοχές που επηρεάζονται από το φαινόμενο καθώς και τα αεροδρόμια είναι σε αυξημένη επαγρύπνηση για τυχόν προβλήματα. Η λάβα μέχρι στιγμής ρέει σε περιοχές μακριά από οικισμούς.

Ο δορυφόρος Sentinel 5P του προγράμματος Copernicus έδωσε δεδομένα, τα οποία οπτικοποίησε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών σε χάρτη που αποτυπώνει το μέγεθος της επιροής του φαινομένου.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Στον χάρτη φαίνεται η κατανομή του ηφαιστειακού διοξειδίου του θείου στην ατμόσφαιρα. Το νέφος διασχίζει τη Μεσόγειο και “αγγίζει” μέχρι και τα παράλια της Αφρικής.