ΗΠΑ και Ιράν είναι κοντά σε κάποιου είδους διευθέτηση

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg News, ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν, Χαουάτζα Ασίφ, ανέφερε, ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι κοντά «σε κάποιου είδους διευθέτηση».

Και συνέχισε, λέγοντας, ότι «Τα πράγματα βελτιώνονται και πάλι υπέρ μιας ειρηνευτικής διευθέτησης ή συμφωνίας». «Οι ενδείξεις τις τελευταίες δυο- τρεις ημέρες, είναι ότι βρισκόμαστε σε κάποιου είδους διευθέτηση», πρόσθεσε.

Εν τω μεταξύ, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, ανέφερε, ότι σε προχωρημένο στάδιο, βρίσκονται οι συνομιλίες μεταξύ Ομάν και Κατάρ, για το μέλλον της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.