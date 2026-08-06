Ξαφνικό κύμα σαρώνει παραλία στο Μπαλί

Στιγμές αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν σε παραλία του Μπαλί, όταν ένα ισχυρό ξαφνικό κύμα παρέσυρε λουόμενους και επισκέπτες που βρίσκονταν στην ακτή. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο κάνει τον γύρο των κοινωνικών δικτύων.

Οι εικόνες δείχνουν ανθρώπους να αιφνιδιάζονται, καθώς το κύμα φτάνει με ορμή στην παραλία μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Αρκετοί χάνουν την ισορροπία τους και πέφτουν, ενώ άλλοι παρασύρονται από τις καρέκλες όπου κάθονταν και τρέχουν να απομακρυνθούν.

Σύμφωνα με τη λεζάντα που συνοδεύει το βίντεο, πρόκειται για ένα ισχυρό «sneaker wave», δηλαδή ένα ξαφνικό μεγάλο κύμα που μπορεί να εμφανιστεί χωρίς προειδοποίηση, ακόμη και όταν η θάλασσα δείχνει ήρεμη.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή άλλα σοβαρά περιστατικά που να συνδέονται με το συγκεκριμένο συμβάν.