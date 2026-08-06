(Βίντεο) Έτσι «γεννιούνται» τα νέα Canadair

Νέα εικόνα από τη γραμμή παραγωγής του αεροσκάφους De Havilland DHC-515 Firefighter, του νέου πυροσβεστικού αεροσκάφους τύπου Canadair, έρχεται μέσα από βίντεο που δημοσιεύτηκε στο YouTube.

Το υλικό παρουσιάζει στάδια συναρμολόγησης τμημάτων του αεροσκάφους, όπως το μπροστινό μέρος της ατράκτου (forward fuselage) και το κεντρικό τμήμα των πτερύγων (wing box assembly).

Πρόκειται για το νέο μοντέλο που αναπτύσσει η καναδική εταιρεία De Havilland Canada, με στόχο να αποτελέσει τη συνέχεια των γνωστών πυροσβεστικών αεροσκαφών CL-215 και CL-415, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί επί δεκαετίες στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

Το DHC-515 Firefighter σχεδιάζεται ως ένα σύγχρονο αμφίβιο πυροσβεστικό αεροσκάφος. Μπορεί να επιχειρεί από θάλασσα και ξηρά, να πραγματοποιεί υδροληψίες από υδάτινες επιφάνειες και να μεταφέρει μεγάλες ποσότητες νερού για την κατάσβεση πυρκαγιών.

Το βίντεο δεν δείχνει ολοκληρωμένα αεροσκάφη έτοιμα για επιχειρήσεις, αλλά επιμέρους στάδια της διαδικασίας κατασκευής. Η παραγωγή βρίσκεται στη φάση συναρμολόγησης βασικών δομικών τμημάτων, πριν ακολουθήσουν τα επόμενα στάδια ολοκλήρωσης, δοκιμών και παράδοσης.

Η νέα γενιά των «Canadair» έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον χωρών που αντιμετωπίζουν συχνά μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και η Ελλάδα, η οποία χρησιμοποιεί σήμερα τον στόλο των παλαιότερων CL-215 και CL-415 για τις ανάγκες της πυρόσβεσης.

Το DHC-515 αναμένεται να ενσωματώνει βελτιώσεις σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα, με πιο σύγχρονα συστήματα, μεγαλύτερη αξιοπιστία και δυνατότητα επιχειρήσεων σε δύσκολες συνθήκες.

Η επιστροφή της παραγωγής νέων αμφίβιων πυροσβεστικών αεροσκαφών αποτελεί σημαντική εξέλιξη, καθώς τα υπάρχοντα Canadair έχουν πλέον συμπληρώσει πολλά χρόνια υπηρεσίας και η ανάγκη ανανέωσης του στόλου γίνεται όλο και πιο έντονη.

Πηγή βίντεο: MechDesignTV