Συγκλονιστικό βίντεο- Η στιγμή του σεισμού μέσα σε χειρουργείο στην Ιαπωνία

Τέσσερις χειρουργικές επεμβάσεις βρίσκονταν σε εξέλιξη όταν ο πρόσφατος ισχυρός σεισμός έπληξε την πόλη Γιατσουσίρο, στην περιφέρεια Κουμαμότο της Ιαπωνίας. Βίντεο που δημοσίευσε το ιαπωνικό δημόσιο δίκτυο NHK καταγράφει καρέ καρέ τις δραματικές στιγμές μέσα σε μία από τις χειρουργικές αίθουσες.

Οι εικόνες δείχνουν γιατρούς και νοσηλευτές να αντιδρούν άμεσα. Προστατεύουν τον ασθενή από τον ιατρικό εξοπλισμό που κουνιέται έντονα λόγω της δόνησης, ενώ μία νοσηλεύτρια ανοίγει την πόρτα της αίθουσας, ώστε να διασφαλιστεί πιθανή οδός εκκένωσης.

Το βίντεο προέρχεται από κάμερα ασφαλείας του Γενικού Νοσοκομείου Κουμαμότο και δημοσιεύτηκε από το NHK, καταγράφοντας μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του σεισμού μέσα σε νοσοκομειακό χώρο.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου, και οι τέσσερις χειρουργικές επεμβάσεις ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Ο σεισμός προκάλεσε προβλήματα στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου. Η διακοπή της υδροδότησης, έθεσε προσωρινά εκτός λειτουργίας μέρος του εξοπλισμού, με αποτέλεσμα να ανασταλούν τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία. Μετά τον έλεγχο της ποιότητας του νερού από τις εφεδρικές γεωτρήσεις, το νοσοκομείο επανήλθε σε κανονική λειτουργία στις 5 Αυγούστου.

Ο διευθυντής του νοσοκομείου, Σίνια Σιμάντα, ανέφερε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες, καθώς ορισμένοι ανελκυστήρες παραμένουν εκτός λειτουργίας και η σίτιση των ασθενών δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως. Όπως είπε, η επαναλειτουργία των υπηρεσιών δίνει αίσθημα ασφάλειας στους κατοίκους της περιοχής.

Το βίντεο έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση, καθώς αποτυπώνει την ψυχραιμία και την άμεση αντίδραση του ιατρικού προσωπικού την ώρα που ο σεισμός βρίσκεται σε εξέλιξη.