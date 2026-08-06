Βενεζουέλα: Νέα βίντεο αποκαλύπτουν το μέγεθος των σεισμών

Νέα βίντεο που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα καταγράφουν την ένταση των σεισμικών δονήσεων που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου 2026.

Οι εικόνες δείχνουν τη στιγμή που οι σεισμοί ταρακουνούν κτίρια και προκαλούν αναστάτωση στους κατοίκους. Τα πλάνα, που ανεβαίνουν σταδιακά στο Χ, αποτυπώνουν τη δύναμη των δονήσεων και τις στιγμές πανικού που έζησαν άνθρωποι σε διάφορες περιοχές.

Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τους κατοίκους να βγαίνουν από σπίτια και κτίρια για λόγους ασφαλείας.

Μέχρι στιγμής, τα συγκεκριμένα βίντεο λειτουργούν ως οπτικό αποτύπωμα της σεισμικής δραστηριότητας, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την καταγραφή των επιπτώσεων.