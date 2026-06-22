Βρετανία: Την παραίτησή του ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του από την ηγεσία των Εργατικών, με τον νέο επικεφαλής του κόμματος να έχει οριστεί πριν τον Σεπτέμβριο που ξεκινά τις εργασίες του το κοινοβούλιο.

Λιγότερα από δύο χρόνια μετά τη μεγάλη νίκη των Εργατικών στις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου του 2024 ο Στάρμερ δήλωσε πως είναι ξεκάθαρο ότι το κόμμα επιθυμεί την αποχώρησή του.

“Το ερώτημα που θέτει τώρα το κόμμα μου είναι αν είμαι στην καλύτερη θέση για να μας οδηγήσω στις επόμενες εκλογές. Άκουσα την απάντηση του κόμματός μου σε αυτό το ερώτημα και την αποδέχομαι καλόπιστα” είπε, υπογραμμίζοντας ότι όλες οι αποφάσεις που έχει λάβει είχαν στόχο “να βάζω τη χώρα που αγαπώ πρώτη”.

“Θα παραιτηθώ από επικεφαλής του Εργατικού κόμματος”, δήλωσε ο Στάρμερ.

Διευκρίνισε ότι οι υποψηφιότητες για τη διαδοχή του στην προεδρία των Εργατικών θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί ως τις θερινές διακοπές. Αυτό σημαίνει ότι ο νέος ηγέτης του κόμματος θα έχει οριστεί πριν τον Σεπτέμβριο.

Ως τότε θα παραμείνει στην πρωθυπουργία.