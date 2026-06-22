Ν. Κορέα-Γεμίζεις το καλάθι αγορών, αλλά δεν πληρώνεις

Μια νέα ψηφιακή τάση από τη Νότια Κορέα, έρχεται να ανατρέψει τη λογική του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Οι λεγόμενες «ιστοσελίδες ντοπαμίνης» δεν πουλούν προϊόντα. Τουλάχιστον όχι με τον τρόπο που θα περίμενε κανείς. Αντίθετα, προσφέρουν στους χρήστες την εμπειρία της αγοράς, χωρίς να πραγματοποιείται ποτέ η συναλλαγή.

Η διαδικασία θυμίζει ένα συνηθισμένο ηλεκτρονικό κατάστημα. Ο χρήστης περιηγείται σε προϊόντα, επιλέγει όσα τον ενδιαφέρουν, γεμίζει το καλάθι του και προχωρά προς την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Εκεί όμως έρχεται η ανατροπή…

Αντί για χρέωση κάρτας και επιβεβαίωση αγοράς, η ιστοσελίδα εμφανίζει ένα διαφορετικό μήνυμα: συγχαίρει τον επισκέπτη, επειδή δεν ξόδεψε χρήματα για αντικείμενα που πιθανότατα δεν είχε πραγματικά ανάγκη.

Πίσω από αυτή την παράδοξη εμπειρία βρίσκεται ένας μηχανισμός που οι ειδικοί συνδέουν με τη λειτουργία του εγκεφάλου και ειδικότερα με την έκκριση ντοπαμίνης, της ουσίας που σχετίζεται με το αίσθημα επιβράβευσης και ευχαρίστησης.

Το βέβαιο είναι ότι οι «ιστοσελίδες ντοπαμίνης» δεν πουλούν αντικείμενα. Πουλούν μια εμπειρία. Την αίσθηση ότι αγόρασες κάτι, χωρίς να το αποκτήσεις ποτέ και ταυτόχρονα, την ικανοποίηση ότι κράτησες τα χρήματά σου.

Δείτε το ρεπορτάζ που παρουσιάστηκε στην εκπομπή του Alpha, “Super Κατερίνα”.