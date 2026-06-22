Το Ιράν και οι ΗΠΑ συμφωνούν σε οδικό χάρτη για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας σε 60 ημέρες

Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν σε «οδικό χάρτη» για τη σύναψη εντός εξήντα ημερών οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή κατά την πρώτη συνεδρία των διαπραγματεύσεών τους στην Ελβετία, ανακοίνωσαν οι χώρες οι οποίες μεσολαβούν, το Πακιστάν και το Κατάρ.

Οι δυο πλευρές «συμφωνούν σε οδικό χάρτη με σκοπό να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία εντός προθεσμίας 60 ημερών, θέτοντας έτσι τις βάσεις για την άμεση έναρξη νέων τεχνικών συνομιλιών», που θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα στην Ελβετία, σημείωσαν το Ισλαμαμπάντ και η Ντόχα, που μεσολαβούν στις συνομιλίες αυτές, με κοινή ανακοίνωσή τους.

Συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα «πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων», με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στον Λίβανο, οι οποίες έθεσαν σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσαν οι χώρες που μεσολαβούν.

«Τα μέρη συμφωνούν για τη δημιουργία πυρήνα διαχείρισης συγκρούσεων, στον οποίο θα συμμετέχουν τα μέρη και η δημοκρατία του Λιβάνου» και θα παίζουν ρόλο «οι μεσολαβη-τές», με σκοπό «να υπάρξουν εγγυήσεις για την τήρηση του τερματισμού των στρατιω-τικών επιχειρήσεων στον Λίβανο», εξηγείται σε κοινή ανακοίνωση του Πακιστάν και του Κατάρ.

Οι συνομιλίες στην Ελβετία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ επικεντρώθηκαν στον τερματισμό του πολέ-μου, την άρση των κυρώσεων και την αποδέσμευση των ιρανικών παγωμένων κεφαλαίων, μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα έναν εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών.

Λίγο νωρίτερα, ένα μέλος της ιρανικής ομάδας διαπραγμάτευσης είπε ότι οριστικοποιήθηκε ένα προ-σχέδιο απόφασης που αφορά την εξαίρεση του ιρανικού πετρελαίου από τις αμερικανικές κυρώσεις.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, η απόφαση εξαίρεσης από τις κυρώσεις πρόκειται να εκδοθεί σύντομα.

Την ίδια ώρα σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι οι Ιρανοί πρέπει να σταμα-τήσουν αμέσως την δράση των εντολοδόχων τους στον Λίβανο, διαφορετικά οι ΗΠΑ θα επαναλάβουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν, έγραψε.

«Το Ιράν πρέπει να σταματήσει αμέσως τους καλοπληρωμένους ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ του στον Λίβανο από το να δημιουργούν προβλήματα», έγραψε ο Τραμπ στο⁠Truth Social. «Αν δεν το κάνουν, θα χτυπήσουμε πάλι το Ιράν πολύ σκληρά, όπως κάναμε την περασμένη ε-βδομάδα, αλλά ακόμη πιο σκληρά!!!».