Η στιγμή της συντριβής στρατιωτικού εκπαιδευτικού αεροσκάφους- Σώοι οι δύο πιλότοι

Δύο πιλότοι υπέστησαν ελαφρά τραύματα αφού χρησιμοποίησαν το σύστημα εκτίναξης από ένα βρετανικό στρατιωτικό εκπαιδευτικό αεροσκάφος, το οποίο συνετρίβη σήμερα στην Ουαλία.

Βίντεο καταγράφει τη στιγμή της συντριβής αεριωθούμενου RAF T2 Hawk κοντά στη βάση RAF Valley στο Άνγκλσι της Ουαλίας.

Οι δύο πιλότοι ενεπλάκησαν σε περιστατικό κοντά στο Άνγκλεσι και τους παρέχεται ιατρική βοήθεια για τραύματα που θεωρούνται ελαφρά, ανακοίνωσε η αστυνομία της Βόρειας Ουαλίας, προσθέτοντας ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για άλλες ζημιές ή τραυματισμούς.

«Ένα περιστατικό συνέβη κοντά στο Άνγκλεσι, στο οποίο ενεπλάκη αεροσκάφος τύπου T2 Hawk της RAF, το οποίο απογειώθηκε από τη βάση RAF Valley. Βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα και δεν θα προβούμε σε περαιτέρω σχόλια προς το παρόν», δήλωσε εκπρόσωπος της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF).