LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Alpha News

Alpha News

18:50
ALPHA NEWS

Η στιγμή της συντριβής στρατιωτικού εκπαιδευτικού αεροσκάφους- Σώοι οι δύο πιλότοι

στην Ουαλία
ΔΙΕΘΝΗ
23/09/2026 16:55
Η στιγμή της συντριβής στρατιωτικού εκπαιδευτικού αεροσκάφους- Σώοι οι δύο πιλότοι
Φωτογραφία αρχείου/ AP Photo/George Walker

Δύο πιλότοι υπέστησαν ελαφρά τραύματα αφού χρησιμοποίησαν το σύστημα εκτίναξης από ένα βρετανικό στρατιωτικό εκπαιδευτικό αεροσκάφος, το οποίο συνετρίβη σήμερα στην Ουαλία.

Βίντεο καταγράφει τη στιγμή της συντριβής αεριωθούμενου RAF T2 Hawk κοντά στη βάση RAF Valley στο Άνγκλσι της Ουαλίας.

 

Οι δύο πιλότοι ενεπλάκησαν σε περιστατικό κοντά στο Άνγκλεσι και τους παρέχεται ιατρική βοήθεια για τραύματα που θεωρούνται ελαφρά, ανακοίνωσε η αστυνομία της Βόρειας Ουαλίας, προσθέτοντας ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για άλλες ζημιές ή τραυματισμούς.

 

«Ένα περιστατικό συνέβη κοντά στο Άνγκλεσι, στο οποίο ενεπλάκη αεροσκάφος τύπου T2 Hawk της RAF, το οποίο απογειώθηκε από τη βάση RAF Valley. Βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα και δεν θα προβούμε σε περαιτέρω σχόλια προς το παρόν», δήλωσε εκπρόσωπος της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF).

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης