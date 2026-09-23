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Λυών: Έσπασαν με σφυριά τη βιτρίνα κοσμηματοπωλείου και άρπαξαν κοσμήματα

ΔΙΕΘΝΗ
23/09/2026 16:43
Λυών: Έσπασαν με σφυριά τη βιτρίνα κοσμηματοπωλείου και άρπαξαν κοσμήματα
Έσπασαν την βιτρίνα και έκλεψαν κοσμήματα BFM

Κινηματογραφική ληστεία  σημειώθηκε τα ξημερώματα   σε κοσμηματοπωλείο στη Λυών της Γαλλίας, όταν τέσσερα άτομα εισέβαλαν στο κατάστημα και έκλεψαν κοσμήματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε  στην οδό Archers, στο 2ο διαμέρισμα της πόλης. Οι δράστες έσπασαν τη γυάλινη βιτρίνα με σφυριά , μπήκαν  στο κατάστημα και αφαίρεσαν  τα κοσμήματα.

Στη συνέχεια διέφυγαν με αυτοκίνητο, αφού προηγουμένως ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός του καταστήματος. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία σύλληψη. Η ζημιά από την κλοπή δεν έχει ακόμη αποτιμηθεί, ενώ η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

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