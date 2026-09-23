Ο Μακρόν τίμησε τον Σκορσέζε και τον Ντε Νίρο στη Νέα Υόρκη

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν παρασημοφόρισε δύο στυλοβάτες του αμερικανικού κινηματογράφου.

Χθες το βάδυ στην Νέα Υόρκη, ο γάλλος Πρόεδρος τίμησε τον Μάρτιν Σκορσέζε και τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, για την «αφοσίωσή τους στον κινηματογράφο και τη διαφύλαξή του», όπως ανέφερε ένας από τους συμμετέχοντες.

Ο Μακρόν απέδωσε το παράσημο του Μεγάλου Αξιωματικού του Εθνικού Τάγματος της Λεγεώνας της Τιμής, στον εμβληματικό σκηνοθέτη Μάρτιν Σκορσέζε.

Ενώ ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο έλαβε το παράσημο του Αξιωματικού του Εθνικού Τάγματος της Λεγεώνας της Τιμής.