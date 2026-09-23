Ιταλία: Νεκρός εργάτης- Γλίστρησε από το Κολοσσαίο

Τραγική κατάληξη είχε για έναν 22χρονο Ιταλό εργάτη, που συμμετείχε στις εργασίες εγκατάστασης νέου συστήματος φωτισμού στο ιστορικό μνημείο, όταν, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, γλίστρησε και έπεσε από ύψος περίπου δέκα μέτρων.

Ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο, ωστόσο, απλά οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Έρευνα για το περιστατικό, αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε, διεξάγει η Εισαγγελία.

Εν τω μεταξύ, κλειστό παραμένει το τμήμα του Κολοσσαίου, στο οποίο ο νεαρός, έχασε τη ζωή του.