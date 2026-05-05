Βρετανία: Ο Κιρ Στάρμερ συγκαλεί σύσκεψη για τον αντισημιτισμό

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, θα συγκαλέσει σήμερα συνάντηση εκπροσώπους από ολόκληρο το φάσμα της κοινωνίας για την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού στον απόηχο της επίθεσης με μαχαίρι εναντίον δύο Εβραίων και μιας σειράς από άλλες επιθέσεις, ανακοίνωσε το γραφείο του.

Οι επιθέσεις έχουν κάνει τις εβραϊκές κοινότητες να φοβούνται για την ασφάλειά τους και έχουν αυξήσει την πίεση προς το κυβερνών Εργατικό Κόμμα, κυρίως ενόψει των τοπικών εκλογών στις 7 Μαΐου.

Η αρχηγός του αντιπολιτευόμενου Συντηρητικού Κόμματος έχει χαρακτηρίσει τον αντισημιτισμό “εθνική επείγουσα ανάγκη”.

Η κυβέρνηση μετά τις πρόσφατες επιθέσεις αύξησε σε “σοβαρό” το επίπεδο της τρομοκρατικής απειλής σε εθνικό επίπεδο και ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση με επιπλέον 25 εκατομμύρια στερλίνες για την ενίσχυση της προστασίας της εβραϊκής κοινότητας της χώρας που εκτιμάται ότι αριθμεί 290.000 μέλη.

Ο Στάρμερ, η σύζυγος του οποίου είναι Εβραία, ανέφερε σε χθεσινή του ανακοίνωση ότι οι επιθέσεις με μαχαίρι της περασμένης εβδομάδας εντάσσονται στην άνοδο του αντισημιτισμού που έχει προκαλέσει στην εβραϊκή κοινότητα της χώρας φόβο και οργή.

“Μη γελιέστε, αυτή η κρίση είναι κρίση για όλους μας. Είναι μια δοκιμασία των αξιών μας…δεν αρκεί απλά να λέμε ότι βρισκόμαστε στο πλευρό των εβραϊκών κοινοτήτων. Πρέπει και να το δείχνουμε”, πρόσθεσε.

Η σημερινή συνάντηση θα συγκεντρώσει εκπροσώπους από τον επιχειρηματικό κόσμο, την κοινωνία των πολιτών, τον χώρο της υγείας, του πολιτισμού, την ανώτατη εκπαίδευση και την επιβολή του νόμου, οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε συζητήσεις με μέλη της εβραϊκής κοινότητας, με την παρουσία υπουργών.

Η κυβέρνηση, η οποία έχει επίσης δεσμευτεί ότι θα νομοθετήσει για την αντιμετώπιση των υποκινούμενων από κράτη απειλών, ανακοίνωσε ότι η σημερινή συνάντηση αποτελεί τμήμα των προσπαθειών της να επιταχύνει το έργο για την αντιμετώπιση του εξτρεμισμού, να προστατεύσει την εβραϊκή κοινότητα και να ενισχύσει τη συνοχή.

Ο Παγκόσμιος Δείκτης Τρομοκρατίας, ο οποίος δημοσιεύεται από το Ινστιτούτο Οικονομικών και Ειρήνης, αναφέρει ότι ενώ οι θάνατοι από τρομοκρατικές ενέργειες μειώθηκαν παγκοσμίως το 2025, οι θάνατοι από ενέργειες που συνδέονται με την τρομοκρατία στις δυτικές χώρες– κυρίως καθοδηγούμενες από αντισημιτισμό, ισλαμοφοβία και πολιτική τρομοκρατία– αυξήθηκαν κατά 280% σε σύγκριση με το 2024.

Στη Βρετανία, κυβερνητικά στοιχεία που δημοσιεύτηκαν τον περασμένο χρόνο, έδειξαν ραγδαία αύξηση στα εγκλήματα μίσους τόσο κατά των εβραϊκών όσο και των μουσουλμανικών κοινοτήτων στους μήνες που ακολούθησαν την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ το 2023, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ