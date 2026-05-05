Ρωσία: Οι αρχές περιορίζουν το mobile internet ενόψει της παρέλασης της 9ης Μαΐου

Η Ρωσία διέκοψε σήμερα την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο ίντερνετ μέσω κινητής συσκευής (mobile internet) σε πολλούς πελάτες στη Μόσχα ενόψει της ετήσιας παρέλασης της 9ης Μαΐου που τιμά την νίκη έναντι της ναζιστικής Γερμανίας και φέτος θα γίνει σε μικρότερη κλίμακα λόγω της απειλής επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) από την Ουκρανία, δήλωσαν δημοσιογράφοι του Reuters.

Η Ρωσία έχει επιβάλει φέτος περιορισμούς στην πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπλοκάροντας υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες μέσω κινητής τηλεφωνίας και αναγκάζοντας εκατομμύρια καταναλωτές να στραφούν σε VPN (εικονικά ιδιωτικά δίκτυα).

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι οι περιορισμοί εφαρμόστηκαν για λόγους ασφαλείας εν μέσω αυξημένου κινδύνου για ουκρανικές επιθέσεις με drones.

Έξι δημοσιογράφοι του Reuters στη Μόσχα δήλωσαν ότι τα κινητά τους τηλέφωνα δεν είχαν πρόσβαση στο Διαδίκτυο σήμερα από διαφορετικά σημεία της πρωτεύουσας. Σύμφωνα με τους ίδιους, συνέχιζαν να είναι δυνατές οι τηλεφωνικές κλήσεις από διάφορες περιοχές της Μόσχας.

Οι ρωσικές εταιρίες κινητής τηλεφωνίας δήλωσαν ότι μπορεί να υπάρχουν προβλήματα με τη σύνδεση του ίντερνετ σε κινητές συσκευές για λόγους ασφαλείας τις επόμενες ημέρες.

Η Sberbank, η μεγαλύτερη ρωσική τράπεζα, προειδοποίησε επίσης ότι μπορεί να υπάρξουν ζητήματα με την πρόσβαση στο Διαδίκτυο από κινητές συσκευές και την ανταλλαγή μηνυμάτων.

Η υπηρεσία ταξί της μεγαλύτερης ρωσικής εταιρίας Ίντερνετ, της Yandex, δήλωσε ότι μπορεί να υπάρξουν προβλήματα με την κλήση μισθωμένων οχημάτων λόγω των περιορισμών στις υπηρεσίες διαδικτύου.

Τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, οι δύο πλευρές έχουν εμπλακεί σε σύγκρουση με drones, τη μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη τους μεγάλου βεληνεκούς θέτουν ως στόχο σχεδόν τα πάντα, από διοικητήρια έως ενεργειακές υποδομές, πολύ πίσω από τις λεγόμενες «ζώνες θανάτου» που έχουν δημιουργηθεί από drones μικρού βεληνεκούς κατά μήκος των γραμμών του μετώπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ