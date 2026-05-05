Η Χεζμπολά κάνει λόγο για μάχες με τον στρατό του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο

Το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν, έκανε λόγο χθες για μάχες με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σε παραμεθόρια κοινότητα στον νότιο Λίβανο, παρά την κατάπαυση του πυρός που συνεχίζει—στη θεωρία τουλάχιστον—να τελεί σε ισχύ από τα μέσα του περασμένου μήνα.

Η παράταξη ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι απώθησε ισραηλινά στρατεύματα που αποπειρώνταν να προελάσουν κοντά στην κοινότητα Ντέιρ Σεργιάν, σε τομέα ελεγχόμενο από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, που έχουν χαράξει «κίτρινη γραμμή» κατά μήκος του νοτίου Λιβάνου.

Μαχητές της Χεζμπολά «άνοιξαν πυρ εναντίον εχθρικής δύναμης κι ενεπλάκησαν σε σφοδρές μάχες (…) προκαλώντας τραυματισμούς στις τάξεις του εχθρού», ανέφερε στην ανακοίνωσή της.

«Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, δυο ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν ελαφρά σε μάχη εκ του σύνεγγυς με τρομοκράτες της Χεζμπολά στον νότιο Λίβανο», επιβεβαίωσε από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός με ανακοινωθέν του. «Διακομίστηκαν σε νοσοκομείο για να τους παρασχεθούν ιατρικές φροντίδες», πρόσθεσε.

Ακόμη, η Χεζμπολά ανέλαβε την ευθύνη για σειρά επιθέσεων εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών θέσεων στον νότιο Λίβανο, τονίζοντας πως τις διεξήγαγε σε ανταπόδοση για τις παραβιάσεις «της κατάπαυσης του πυρός από τον ισραηλινό εχθρό».

Το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε χθες ότι η ισραηλινή αεροπορία βομβάρδισε πάνω από 20 τοποθεσίες στον νότιο Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων κοινοτήτων από όπου ο στρατός του Ισραήλ είχε διατάξει να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι το πρωί.

Ο στρατός του Λιβάνου έκανε γνωστό ότι αξιωματικός και στρατιώτης του τραυματίστηκαν ελαφρά σε ισραηλινό βομβαρδισμό στην πόλη Κάφρα, καθώς μετέβαιναν από βάση του σε δεύτερη «με στρατιωτικό όχημα».

Παρά την κατάπαυση του πυρός που θεωρητικά εφαρμόζεται από τη 17η Απριλίου και παρατάθηκε ως τα μέσα Μαΐου, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν σταματήσει τους βομβαρδισμούς τους, κυρίως στον νότιο Λίβανο.

Έχουν δημιουργήσει ζώνη βάθους 10 χιλιομέτρων, που απέκοψαν από τον υπόλοιπο Λίβανο με «κίτρινη γραμμή», κι απαγορεύουν την πρόσβαση στον πληθυσμό και στον Τύπο, καθώς διεξάγουν επιχειρήσεις κατεδαφίσεων.

Σύμφωνα με αριθμούς του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου, οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις από τη 2η Μαρτίου έχουν στοιχίσει τη ζωή σε κάπου 2.700 ανθρώπους κι έχουν τραυματίσει άλλους 8.200 και πλέον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ