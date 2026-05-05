Στενό του Ορμούζ: Το Ιράν δηλώνει ότι «δεν έχει καν αρχίσει» την αντιπαράθεσή του με τις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, προειδοποίησε σήμερα, ότι η χώρα του, «δεν έχει καν αρχίσει» την αντιπαράθεσή της με τις ΗΠΑ, μία ημέρα μετά τις ανταλλαγές πυρών στο Στενό του Ορμούζ.

«Γνωρίζουμε καλά, ότι η συνέχιση της τρέχουσας κατάστασης, είναι ανυπόφορη για τις ΗΠΑ, την ώρα που ακόμη δεν έχουμε καν αρχίσει», έγραψε στα περσικά ο Γαλιμπάφ στον λογαριασμό του στο Χ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους έχουν θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και της ενέργειας και εκτίμησε ότι «η κακόβουλη παρουσία τους μειώνεται» στη Μέση Ανατολή.

