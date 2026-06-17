Βρετανία: Ο διάσημος τηλεπαρουσιαστής του “Top ⁠Gear” Τζέρεμι Κλάρκσον αποκάλυψε ότι πάσχει από καρκίνο

Ο Βρετανός παρουσιαστής Jeremy Clarkson, γνωστός κυρίως από την εκπομπή Top Gear, αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με επιθετικό καρκίνο του προστάτη.

Ο 66χρονος τηλεοπτικός αστέρας έκανε γνωστή την περιπέτεια της υγείας του κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς Clarkson’s Farm, τα νέα επεισόδια της οποίας προβλήθηκαν σήμερα. Σε μία συγκινητική σκηνή, εξηγεί στους συνεργάτες του ότι, μετά από μια προληπτική ιατρική εξέταση και τις απαραίτητες βιοψίες, οι γιατροί διαπίστωσαν την ύπαρξη καρκίνου.

Παρά τη σοβαρότητα της διάγνωσης, ο Clarkson διευκρίνισε ότι η ασθένεια εντοπίστηκε σε πολύ αρχικό στάδιο. Στη συνέχεια υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, κατά την οποία αφαιρέθηκε το τμήμα του προστάτη όπου είχε εντοπιστεί ο όγκος.

Ο ίδιος τόνισε ότι η έγκαιρη διάγνωση αποδείχθηκε καθοριστική, επισημαίνοντας πως χωρίς τον προληπτικό έλεγχο η κατάσταση θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί πολύ πιο σοβαρά. Εξέφρασε επίσης την αισιοδοξία του ότι θα συνεχίσει να εργάζεται και να ασχολείται με τη φάρμα του για πολλά ακόμη χρόνια.

Λίγο πριν από την προβολή των επεισοδίων, ο Clarkson δημοσίευσε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προειδοποιώντας το κοινό ότι τα τελευταία επεισόδια της σειράς είναι ιδιαίτερα φορτισμένα συναισθηματικά και διαφέρουν από το συνηθισμένο πιο ανάλαφρο ύφος της εκπομπής.

Ο παρουσιαστής έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από το Top Gear, ενώ αργότερα συνέχισε την τηλεοπτική του πορεία στην Amazon με το The Grand Tour και τη μεγάλη επιτυχία του Clarkson’s Farm, που καταγράφει την καθημερινότητά του ως αγρότη στην αγγλική ύπαιθρο. Στο φινάλε της σεζόν, από το νοσοκομειακό του κρεβάτι, απευθύνει ένα συγκινητικό μήνυμα στους θεατές, εκφράζοντας την ελπίδα να επιστρέψει για την επόμενη σεζόν.