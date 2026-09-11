Η τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 από το Διάστημα

11 Σεπτεμβρίου 2001 — Ο Frank Culbertson βρισκόταν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, όταν οι ΗΠΑ δέχθηκαν τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Ο Αμερικανός αστροναύτης ήταν διοικητής της Expedition 3. Μαζί του βρίσκονταν οι Ρώσοι κοσμοναύτες Vladimir Dezhurov και Mikhail Tyurin.

Η ημέρα είχε ξεκινήσει κανονικά για το πλήρωμα. Ο Culbertson έκανε τις προγραμματισμένες εργασίες του όταν ενημερώθηκε από τη NASA για όσα συνέβαιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός βρισκόταν τότε πάνω από τον Καναδά και κατευθυνόταν προς την ανατολική ακτή των ΗΠΑ.

Λίγο αργότερα, το πλήρωμα μπορούσε να δει τη Νέα Υόρκη από την τροχιά.

Από περίπου 400 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη, ο Culbertson είδε τον καπνό να υψώνεται από το Μανχάταν.

Πήρε τη φωτογραφική του μηχανή και άρχισε να καταγράφει την εικόνα.

Οι φωτογραφίες που τράβηξε από τον ISS δείχνουν ένα μεγάλο σύννεφο καπνού πάνω από το Lower Manhattan. Ήταν μία από τις πρώτες εικόνες της καταστροφής από το Διάστημα.

Ο Culbertson δεν είδε τις προσκρούσεις των αεροσκαφών στους Δίδυμους Πύργους. Είδε όμως από την τροχιά τις συνέπειες της επίθεσης, λίγη ώρα μετά την κατάρρευση των Πύργων.

Εκείνη την ημέρα ήταν ο μοναδικός Αμερικανός που βρισκόταν εκτός Γης.

Οι δύο Ρώσοι κοσμοναύτες που βρίσκονταν μαζί του πληροφορήθηκαν επίσης τι είχε συμβεί. Το πλήρωμα συνέχισε να παρακολουθεί τη Νέα Υόρκη και την Ουάσινγκτον κατά τις επόμενες διελεύσεις του σταθμού.

Ο Culbertson κατέγραψε αργότερα τις σκέψεις του σε επιστολή που έγραψε από τον ISS.

Οι φωτογραφίες του παραμένουν σήμερα στο αρχείο της NASA. Δείχνουν τη Νέα Υόρκη από μια θέση που κανείς στη Γη δεν μπορούσε να έχει εκείνη την ημέρα.

Ανάμεσα στις εικόνες της 11ης Σεπτεμβρίου, αυτές ξεχωρίζουν για έναν λόγο: η καταστροφή καταγράφηκε από το Διάστημα, την ώρα που ο κόσμος κάτω από τον ISS άλλαζε.