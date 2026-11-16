Βουλγαρία: Ανετράπη πλοίο – Διασώσεις με ελικόπτερο

Συναγερμός σημανε στις αρχές, όταν φορτηγό πλοίο ανετράπη και ξεκίνησε να βυθίζεται στην Μαύρη Θάλασσα.

Στο πλοίο με σημαία Σομαλίας, επέβαιναν συνολικά 12 μέλη του πληρώματος, ενώ εκτελούνταν δρομολόγιο από την Ρουμανία προς την Αίγυπτο. Το πλοίο ξεκίνησε να βυθίζεται σε απόσταση περίπου 40 ναυτικών μιλιών από το Ακρωτήρι Καλιάκρα.

Στο σημείο έσπευσαν αρχικά δύο βουλγαρικά, ένα ρουμάνικο και ένα τουρκικό πλοίο. Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχε ένα ελικόπερο και δύο αεροσκάφη.

Τα 12 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν με την βοήθεια του ελικοπτέρου και είναι καλά στην υγεία τους.

Πηγή βίντεο: X Visegrad 24