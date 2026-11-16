Ιταλία: Νέα απειλητικά μηνύματα για βόμβες σε σχολεία

Νέο κύμα απειλητικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων δέχθηκαν σήμερα αρκετά σχολεία στην Ιταλία, με τους αποστολείς να κάνουν λόγο για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών στα σχολικά συγκροτήματα.

Τα μηνύματα έφεραν και αυτή τη φορά την υπογραφή «Μιχαήλ Αντρόποφ». Ωστόσο, σε αντίθεση με το περιστατικό της προηγούμενης εβδομάδας, οι αρμόδιες αρχές έκριναν ότι δεν υπήρχε λόγος διακοπής της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έτσι, τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν κανονικά, χωρίς να δοθεί εντολή εκκένωσης των σχολείων.

Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο των πρόσφατων μέτρων που ενέκρινε η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι, η αρμοδιότητα για την απόφαση εκκένωσης ενός σχολικού συγκροτήματος έχει πλέον μεταφερθεί από τους διευθυντές των σχολείων στους κατά τόπους νομάρχες.

Το νέο πρωτόκολλο προβλέπει επίσης ότι, σε περίπτωση αποστολής του ίδιου απειλητικού μέιλ σε μεγάλο αριθμό σχολείων, τα μαθήματα δεν πρέπει να διακόπτονται, εκτός και αν υπάρχουν σοβαρά στοιχεία για τοποθέτηση βόμβας.