Αϊβαλί: Μίνιμπας έπεσε στη θάλασσα – Νεκρός ο 31χρονος οδηγός

Τραγική κατάληξη είχε η πτώση επιβατικού μίνιμπας στη θάλασσα, στην περιοχή Αϊβαλί του Μπαλικεσίρ στην Τουρκία. Ο 31χρονος οδηγός,ανασύρθηκε από το όχημα, χωρίς τις αισθήσεις του. Ενώ δέκα επιβάτες τραυματίστηκαν, μεταξύ τους και ένα μωρό.

Το μίνιμπας εκτελούσε δρομολόγιο εντός της πόλης όταν βγήκε από την πορεία του και κατέληξε στη θάλασσα από την ακτογραμμή. Για τα ακριβή αίτια του περιστατικού έχει αρχίσει έρευνα.

Η αναφορά για καρδιακή προσβολή του οδηγού

Ο οδηγός φέρεται να υπέστη καρδιακή προσβολή ενώ οδηγούσε, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια, όπου το μίνιμπας βγήκε εκτός ελέγχου δεν έχει αποσαφηνιστεί.

Το όχημα βρέθηκε στο νερό και άρχισε να βυθίζεται, προκαλώντας αναστάτωση σε κατοίκους και περαστικούς που βρίσκονταν στην ακτή.

Επιχείρηση διάσωσης με σκάλες από την ακτή

Πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο και είδαν το μίνιμπας να πέφτει στη θάλασσα έσπευσαν άμεσα στο σημείο. Ειδικότερα, έστησαν σκάλες από την ακτή προς το όχημα, προσπαθώντας να διευκολύνουν την απομάκρυνση των επιβατών που είχαν εγκλωβιστεί.

Στα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, αποτυπώνονται οι στιγμές της επέμβασης, ενώ το όχημα βρισκόταν ήδη μέσα στη θάλασσα.

Στο σημείο αστυνομία, ακτοφυλακή και διασώστες

Μετά την ειδοποίηση κινητοποιήθηκαν ασθενοφόρα, η Πυροσβεστική, η Ακτοφυλακή, η Αστυνομία και ομάδες της Θαλάσσιας Αστυνομίας. Οι δυνάμεις διάσωσης βοήθησαν στην απομάκρυνση των επιβατών και του οδηγού από το μίνιμπας.

Δυστυχώς ο οδηγός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ οι δέκα τραυματίες μεταφέρθηκαν για περίθαλψη.