Νεκρός από επιδρομή drone εργαζόμενος στον

Τη ζωή του έχασε εργαζόμενος στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, στην Ουκρανία, έπειτα από επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους, όπως ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Πέμπτης (29/10/2026), ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ).

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Οργανισμού, το θύμα φέρεται να ήταν ηλεκτροσυγκολλητής και εργαζόταν σε εργαστήριο επισκευών εντός του πυρηνικού συγκροτήματος, το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη πυρηνική εγκατάσταση στην Ευρώπη και βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων.

Ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Γκρόσι, καταδίκασε το περιστατικό, χαρακτηρίζοντας «εντελώς απαράδεκτη» οποιαδήποτε επίθεση εναντίον εργαζομένων σε πυρηνικές εγκαταστάσεις. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς τις εμπόλεμες πλευρές να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο πυρηνικού ατυχήματος. Ο ΔΟΑΕ δεν έδωσε περαιτέρω πληροφορίες για τις συνθήκες της επίθεσης, ενώ δεν απέδωσε ευθύνη σε καμία από τις δύο πλευρές.

Παρά το γεγονός ότι και οι έξι αντιδραστήρες του σταθμού παραμένουν εκτός λειτουργίας, εξακολουθούν να απαιτούνται διαδικασίες ψύξης για τη διατήρηση της πυρηνικής ασφάλειας. Για τον λόγο αυτό, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας διατηρεί μόνιμη ομάδα ειδικών στις εγκαταστάσεις, προκειμένου να παρακολουθεί την κατάσταση και να αξιολογεί πιθανούς κινδύνους.

Την ίδια ώρα, τουλάχιστον είκοσι άμαχοι έχασαν τη ζωή τους σε διαφορετικές ρωσικές επιθέσεις που σημειώθηκαν την Πέμπτη σε ουκρανικές περιοχές. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται 14 άνθρωποι από την επίθεση με drones στον σιδηροδρομικό σταθμό της Ντνίπρο, ενώ στο Κίεβο ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από πλήγμα βαλλιστικών πυραύλων. Επιπλέον, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, δύο ανήλικα κορίτσια έχασαν τη ζωή τους στην Τσερνίχιβ, ενώ ακόμη τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Κρεμεντσούκ.