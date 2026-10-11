Βίντεο:Τόννοι λάσπης και νερού καλύπτουν περιοχή στο Νεπάλ

Το Νεπάλ βρίσκεται αντιμέτωπο με μία ακόμη καταστροφική πλημμύρα, καθώς ο ποταμός Μπουντι Γκαντάκι παρασύρει το παζάρι Σαλέρι στην Γκόρκα.

Όπως αναφέρουν τα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης υπάρχουν υποψίες ότι μια κατολίσθηση έκλεισε την κοίτη του ποταμού πριν προκαλέσει μια αιφνίδια ορμητική πλημμύρα.

Η καταστροφή έρχεται εν μέσω επαναλαμβανόμενων ξαφνικών πλημμυρών και κατολισθήσεων σε ολόκληρη την περιοχή των Ιμαλαΐων, όπου οι εύθραυστες ορεινές πλαγιές, οι έντονες βροχοπτώσεις και τα φουσκωμένα ποτάμια αποτελούν ολοένα και μεγαλύτερη απειλή για τους μικρούς οικισμούς που βρίσκονται κοντά στις όχθες των ποταμών σε απομακρυσμένες περιοχές.

Οι αρχές εξέδωσαν επείγουσα προειδοποίηση να απομακρυνθούν οι πολίτες από τον ποταμό έως το Τρισούλι Ντομπάν και να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία, καθώς ο κίνδυνος συνεχίζεται