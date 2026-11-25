Σε μία ξεχωριστή βραδιά για το Πουέρτο Ρίκο και την ιστορία των καλλιστείων, η 27χρονη Τζένιφερ Μπαρέτο, αναδείχθηκε Miss Universe 2026, στον 75ο διαγωνισμό ομορφιάς, που πραγματοποιήθηκε στο Σαν Χουάν.

AP Photo/Alejandro Granadillo

Η εκπρόσωπος του Πουέρτο Ρίκο κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε 116 διαγωνιζόμενες από χώρες και περιοχές ολόκληρου του κόσμου, κατακτώντας τον πολυπόθητο τίτλο μέσα στη χώρα της. Η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στο Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, με το κοινό να ζει μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή για τη διοργανώτρια χώρα.

Στη δεύτερη θέση, ως πρώτη αναπληρωματική, βρέθηκε η εκπρόσωπος της Δομινικανής Δημοκρατίας, ενώ τη δεύτερη αναπληρωματική θέση κατέκτησε η διαγωνιζόμενη από τη Βενεζουέλα.

AP Photo/Alejandro Granadillo

Η Τζένιφερ Μπαρέτο διαδέχεται τη Μεξικανή Φατίμα Μπος η οποία είχε στεφθεί Miss Universe 2025 στην Ταϊλάνδη.