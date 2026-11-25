Λίγο μετά την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ τους με καινούργια τραγούδια έπειτα από εννέα χρόνια, του δυναμικού «Carnaval de Luz», οι Ιρλανδοί ροκ σταρ U2 ανακοίνωσαν μια μεγάλη περιοδεία στη Βόρεια Αμερική.

Η περιοδεία, που θα περιλαμβάνει 15 συναυλίες, έρχεται να προστεθεί στις ήδη ανακοινωμένες εμφανίσεις τους στη Λατινική Αμερική, την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα ξεκινήσει στις 13 Αυγούστου 2027 στο Hard Rock Stadium του Μαϊάμι και θα ολοκληρωθεί στις 18 Οκτωβρίου στο BC Place του Βανκούβερ.

«Θα είναι μια περιοδεία σε στάδια. Και πιστεύω ότι όταν ο κόσμος πηγαίνει σε μια συναυλία σε στάδιο, θέλει να ακούσει τα κλασικά τραγούδια», δήλωσε ο μπασίστας Adam Clayton, μιλώντας στο Associated Press από τη Νέα Υόρκη. «Πιθανότατα θα επιλέξουμε πρώτα τα τραγούδια που δεν γίνεται να μην παίξουμε και στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να εντάξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα από τα καινούργια», πρόσθεσε ο Clayton.