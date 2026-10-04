Παραιτήθηκε ο υπουργός Πετρελαίου στο Ιράν
Την παραίτησή του υπέβαλε ο υπουργός Πετρελαίου του Ιράν, Μοχσέν Πακνετζάντ, την ώρα που η χώρα αντιμετωπίζει αυξημένη πίεση στην αγορά καυσίμων.
Η παραίτηση έγινε γνωστή σήμερα από το γραφείο του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν.
Η εξέλιξη έρχεται ενώ μεγάλες ουρές έχουν σχηματιστεί στα πρατήρια καυσίμων σε πολλές περιοχές της χώρας, μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Τη θέση του Πακνετζάντ αναλαμβάνει προσωρινά ο Χαμίντ Μπορντ. Είναι γενικός διευθυντής της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου του Ιράν.
Ο διορισμός του έγινε με προεδρικό διάταγμα, μετά την αποδοχή της παραίτησης του Πακνετζάντ.
Η ανακοίνωση μεταδόθηκε από το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο IRIB.
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