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Βίντεο:Συγκρούστηκαν στον αέρα δύο αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας των Φιλιππίνων

Νεκροί 4 πιλότοι
ΔΙΕΘΝΗ
24/10/2026 12:25
Βίντεο:Συγκρούστηκαν στον αέρα δύο αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας των Φιλιππίνων
Τέσσερις πιλότοι έχασαν τη ζωή τους Destination PH

Τραγωδία στον αέρα  στις Φιλιππίνες, όταν δύο στρατιωτικά εκπαιδευτικά αεροσκάφη συγκρούστηκαν στον αέρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερις πιλότοι.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (23/10), στην αεροπορική βάση Φερνάντο (Fernando Air Base), στην πόλη Λίπα της επαρχίας Μπατάνγκας, νότια της πρωτεύουσας Μανίλας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσαν οι στρατιωτικές αρχές, στην άσκηση συμμετείχαν δύο μονοκινητήρια, ελικοφόρα αεροσκάφη τύπου SF-260, τα οποία συγκρούστηκαν ενώ βρίσκονταν σε πτήση σε χαμηλό ύψος.

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