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Βίντεο: Οδηγός ήρωας έσωσε τα παιδιά από φλεγόμενο λεωφορείο

ΔΙΕΘΝΗ
24/10/2026 09:49
Βίντεο: Οδηγός ήρωας έσωσε τα παιδιά από φλεγόμενο λεωφορείο
Η ψυχραιμία της οδηγού έσωσε τα παιδιά Rick D

Στιγμές αγωνίας έζησαν έξι παιδιά που επέβαιναν σε σχολικό λεωφορείο στο Έβανσβιλ της Ιντιάνα.

Η  οδηγός σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες παρατήρησε καπνό να βγαίνει από κάτω από το καπό.Κατάφερε να βγάλει τα παιδιά από το λεωφορείο και να σταματήσει στην άκρη του δρόμου μέσα στη γειτονιά, πριν το λεωφορείο τυλιχθεί στις φλόγες.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, αλλά το λεωφορείο καταστράφηκε ολοσχερώς. Η πυροσβεστική υπηρεσία διερευνά τα αίτια.

Το λεωφορείο εκτελούσε το πρωινό του δρομολόγιο για τη μεταφορά μαθητών στο γυμνάσιο Perry Heights Middle School, όταν παρουσίασε μηχανική βλάβη στον κινητήρα.

 

 

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