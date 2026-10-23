Κατέρρευσε κτίριο στο Ναϊρόμπι. Φόβοι για εγκλωβισμένους

Πρόκειται για μια σοβαρή τραγωδία, η οποία έχει κινητοποιήσει άμεσα τις αρχές και τα σωστικά συνεργεία στο Ναϊρόμπι.

Η κατάρρευση του 18ώροφου κτιρίου στην 9η Οδό της πυκνοκατοικημένης εμπορικής περιοχής Eastleigh σημειώθηκε γύρω στη 1:00 μ.μ. τοπική ώρα.

Ομάδες του Kenya Red Cross, της πυροσβεστικής και άλλων υπηρεσιών διαχείρισης καταστροφών επιχειρούν στο σημείο με βαριά μηχανήματα για τον εντοπισμό επιζώντων. Οι προσπάθειες γίνονται με μεγάλη προσοχή, καθώς εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια φέρονται να επικοινώνησαν προειδοποιώντας ότι η άμεση απομάκρυνση κάποιων συντριμμιών επηρέαζε την παροχή οξυγόνου τους.

Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί η διακομιδή τουλάχιστον δύο τραυματιών στο νοσοκομείο, ενώ έχουν ήδη εντοπιστεί σώα 26 άτομα που θεωρούνταν αγνοούμενα. Οι έρευνες συνεχίζονται καθώς εκφράζονται φόβοι για περισσότερους παγιδευμένους εργάτες και ενοίκους.

Ο Κυβερνήτης του Ναϊρόμπι, επισκέφθηκε το σημείο και επιβεβαίωσε ότι, παρόλο που το κτίριο είχε κατασκευαστική άδεια, δεν διέθετε πιστοποιητικό καταλληλότητας για κατοίκηση . Η στέγαση καταστημάτων και ενοικιαστών στους χαμηλότερους ορόφους εν μέσω κατασκευών ήταν εντελώς παράνομη.