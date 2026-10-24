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Γυναίκα με μαχαίρι επιτέθηκε σε τρείς ανθρώπους . Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν εναντίον της

ΔΙΕΘΝΗ
24/10/2026 10:16
Γυναίκα με μαχαίρι επιτέθηκε σε τρείς ανθρώπους . Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν εναντίον της
Γυναίκα επιτέθηκε με μαχαίρι σε τρείς ανθρώπους NYPD

Τον τρόμο σκόρπισε μια γυναίκα η οποία ήτα  οπλισμένη με μαχαίρι και επιτέθηκε σε  τρία άτομα τα οποία και μαχαίρωσε .

Σύμφωνα με μαρτυρίες η γυναίκα ήταν  εκτός ελέγχου  και έκανε την  επίθεση μέσα σε σπίτι στο Κουίνς   προτού πέσει νεκρή από πυρά αστυνομικών.

Η φερόμενη εισβολή στο σπίτι σημειώθηκε σε κατοικία στην 149η Οδό, στην Τζαμάικα, ανέφεραν αστυνομικοί και πηγές.

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