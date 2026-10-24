Γυναίκα με μαχαίρι επιτέθηκε σε τρείς ανθρώπους . Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν εναντίον της
Τον τρόμο σκόρπισε μια γυναίκα η οποία ήτα οπλισμένη με μαχαίρι και επιτέθηκε σε τρία άτομα τα οποία και μαχαίρωσε .
Σύμφωνα με μαρτυρίες η γυναίκα ήταν εκτός ελέγχου και έκανε την επίθεση μέσα σε σπίτι στο Κουίνς προτού πέσει νεκρή από πυρά αστυνομικών.
Η φερόμενη εισβολή στο σπίτι σημειώθηκε σε κατοικία στην 149η Οδό, στην Τζαμάικα, ανέφεραν αστυνομικοί και πηγές.
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