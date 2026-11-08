Βίντεο: Χιλιάδες μετανάστες περνούν από την Αφρική στην Ευρώπη -21 πνίγηκαν στην Σενεγάλη

49 σκάφη μετέφεραν 4.587 μετανάστες, κυρίως στο Ελ Ιέρο των Καναρίων Νήσων από τη 1 Νοεμβρίου και μέχρι τις έξι του μήνα , προκαλώντας την κήρυξη κοινωνικής έκτακτης ανάγκης και μια επείγουσα συνεδρίαση της ισπανικής κυβέρνησης στις 10 Νοεμβρίου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, 363 άνθρωποι διέσχισαν τη Μάγχη στις 7 Νοεμβρίου, προστιθέμενοι στους περισσότερους από 1.000 της προηγούμενης εβδομάδας. Στα ανοιχτά της Σενεγάλης, ένα σκάφος ανατράπηκε κοντά στο Κεμπεμέρ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 21 ανθρώπους, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, υπογραμμίζοντας τη θανάσιμη διαδρομή του Ατλαντικού από τη Δυτική Αφρική.

• Κανάρια Νησιά: Η άφιξη 4.587 μεταναστών με 49 σκάφη μέσα σε μόλις έξι ημέρες (1-6 Νοεμβρίου) έχει προκαλέσει σοβαρή πίεση στις τοπικές υποδομές, ιδιαίτερα στο μικρό νησί Ελ Ιέρο, όπου έφτασαν 35 από αυτά τα σκάφη. Οι τοπικές αρχές κήρυξαν κατάσταση κοινωνικής έκτακτης ανάγκης, καθώς το νοσοκομείο και τα κέντρα υποδοχής έχουν ξεπεράσει τα όριά τους.

• Ναυάγιο στη Σενεγάλη: Η τραγωδία στα ανοιχτά του Κεμπεμέρ (κοντά στους αμμόλοφους Λουμπούλ) επιβεβαιώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών της Σενεγάλης, με τον προσωρινό απολογισμό να κάνει λόγο για τουλάχιστον 21 νεκρούς και μόλις έναν διασωθέντα. Το σκάφος τύπου πιρόγας ανατράπηκε ενώ επιχειρούσε να ακολουθήσει την εξαιρετικά επικίνδυνη θαλάσσια διαδρομή προς τα Κανάρια Νησιά.

• Ηνωμένο Βασίλειο & Μάγχη: Οι διελεύσεις μέσω της Μάγχης συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, με εκατοντάδες ανθρώπους να φτάνουν στις βρετανικές ακτές, εντείνοντας την πολιτική και κοινωνική πίεση γύρω από τη διαχείριση των συνόρων.

Τα γεγονότα αυτά αποδεικνύουν τους τεράστιους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στις θαλάσσιες μεταναστευτικές οδούς, με την Ευρώπη προς το παρόν να παρακολουθεί χωρίς να λαμβάνει ουσιαστικά μέτρα.