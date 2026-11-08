Τραγωδία στην Αίγυπτο: Συγκρούστηκαν τρένα – Νεκροί και τραυματίες

Τέσσερις νεκροί και δεκάδες είναι οι τραυματίες μετά τον εκτροχιασμό τρένων στην Αίγυπτο. Τα τρένα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να εκροχιαστούν στην επαρχία της Γκίζας.



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Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι Αιγυπτιακοί Εθνικοί Σιδηρόδρομοι, το ένα τρένο εκτελούσε δρομολόγιο από την Γκίζα προς το Φαγιούμ, όταν προσέκρουσε στο πίσω μέρος τρένου το οποίο ερχόταν από το Κάιρο και πήγαινε προς το Ασουάν.

Η σύγκρουση έγινε ανάμεσα στους σταθμούς Καφρ Αμμάρ και Αλ Ράκκα και είχε ως αποτέλεσμα να εκτροχιαστούν βαγόνια.

Πάνω από 64 άτομα έχουν τραυματιστεί και μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία.