Νορβηγία: Κατέρρευσε μέρος εξέδρας σε γήπεδο ποδοσφαίρου

“Πάγωσε” η “Romssa Arena” στην Νορβηγία, όταν κατά την διάρκεια αγώνα ποδοσφαίρου, μέρος εξέδρας, με φιλάθλους, κατέρρευσε.

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν κατά την διάρκεια αγώνα ποδοσφαίρου ανάμεσα στην Μπόντο Γκλιμτ και την Τρόμσο για την 26η αγωνιστική της Eliteserien. Περίπου στο 40ο λεπτό του αγώνα, υποχώρησε τμήμα της εξέδρας στην οποία βρίσκονταν οπαδοί της Μπόντο Γκλιμτ, με αποτέλεσμα πολλοί φίλαθλοι να βρεθούν στο κενό. Ο αγώνας διεκόπη, ενώ στο σημείο έσπευσαν διασώστες και αστυνομικοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μερικοί φίλαθλοι είναι ελαφρά τραυματισμένοι.