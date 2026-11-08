Βίντεο:Δύο νεκροί απο πλημμύρες στο Ερμπίλ

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πλημμύρες σύμφωνα με το Anadolu Ajansı που προκλήθηκαν από έντονες βροχοπτώσεις στην ιρακινή πόλη Ερμπίλ

Τα νερά της πλημμύρας κατέκλυσαν πολυάριθμα σπίτια και επιχειρήσεις στο κέντρο της πόλης, ενώ οι υπόγειες διαβάσεις και οι κύριοι δρόμοι μετατράπηκαν ουσιαστικά σε λίμνες. Οι κάτοικοι αναγκάστηκαν σε πολλές περιπτώσεις να ανέβουν στις οροφές των αυτοκινήτων για να σωθούν .

Ο κυβερνήτης της Ερμπίλ, Ομέδ Χοσνάου, δήλωσε ότι η βροχόπτωση, η οποία αρχικά εκτιμήθηκε στα 30 χιλιοστά, έφτασε τα 80 χιλιοστά