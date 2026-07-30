(Βίντεο) Σφοδρός άνεμος σαρώνει το Ρίο

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει ένα εντυπωσιακό καιρικό φαινόμενο στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας. Ισχυρές ριπές ανέμου χτυπούν την περιοχή και προκαλούν αναστάτωση.

Σύμφωνα με την ανάρτηση που συνοδεύει το βίντεο, πρόκειται για downburst, ένα ισχυρό καθοδικό ρεύμα αέρα που αναπτύσσεται μέσα σε καταιγίδες και, μόλις φτάσει στο έδαφος, εξαπλώνεται με μεγάλη ένταση προς όλες τις κατευθύνσεις.

Οι εικόνες δείχνουν τον άνεμο να σαρώνει την περιοχή, να δυσκολεύει τις μετακινήσεις και να παρασύρει αντικείμενα.

Πολλοί χρήστες σχολίασαν τη σφοδρότητα του φαινομένου και τη δύναμη των ανέμων.