Σεισμός-Ιαπωνία: Ο απολογισμός των θυμάτων αυξήθηκε σε 34

Σε τραγωδία δίχως τέλος εξελίχθηκε η επόμενη ημέρα του καταστροφικού σεισμού μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τη νοτιοανατολική Ιαπωνία. Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις των αρχών, ο αριθμός των θυμάτων αυξήθηκε δραματικά στους 34 νεκρούς, την ώρα που τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο μέσα στα συντρίμμια, κάτω από συνθήκες αποπνικτικής ζέστης.

Το επίκεντρο της καταστροφής εντοπίζεται στη διοικητική περιφέρεια Κουμαμότο του νησιού Κιούσου, όπου οι υποδομές έχουν υποστεί ανυπολόγιστες ζημιές. Χιλιάδες νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση και υδροδότηση, ενώ κατεστραμμένα σπίτια, διαλυμένες γέφυρες και διάσπαρτες εστίες φωτιάς συνθέτουν το σκηνικό της επόμενης ημέρας.

Φονική έκρηξη σε εμπορικό κέντρο

Το γραφείο διαχείρισης καταστροφών ανακοίνωσε ότι επτά επιπλέον σοροί ανασύρθηκαν από τα χαλάσματα του εμπορικού κέντρου Aeon στην πόλη Κάσιμα. Το κτίριο εκκενώθηκε αμέσως μετά τη σεισμική δόνηση, ωστόσο, περίπου 50 λεπτά αργότερα, μια ισχυρότατη έκρηξη ισοπέδωσε το συγκρότημα, παγιδεύοντας άγνωστο αριθμό εργαζομένων που βρίσκονταν στο εσωτερικό του.

Οι εικόνες από το εσωτερικό του εμπορικού κέντρου είναι συγκλονιστικές. Διασώστες με ειδικές πορτοκαλί στολές και κράνη κινούνται με εξαιρετική προσοχή ανάμεσα σε παραμορφωμένα ατσάλινα πλέγματα, κρεμασμένα καλώδια και καταρρεύσαντες οροφές. Μέσα στο ζοφερό αυτό σκηνικό, οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ζωντανά 25 ζώα από ένα «καφέ για γάτες» που στεγαζόταν στο ίδιο συγκρότημα, προσφέροντας μια μικρή αχτίδα ανακούφισης.

Τραγωδία και σε εργοστάσιο

Παράλληλα, η μοίρα στάθηκε σκληρή για τους εργαζόμενους στο εργοστάσιο Nippon Paper στην πόλη Γιατσουσίρο. Μέρος των εγκαταστάσεων κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος, με αποτέλεσμα να επιβεβαιωθεί ο θάνατος οκτώ ανθρώπων.

Η αγωνία για την τύχη των τραυματιών κορυφώνεται, καθώς τουλάχιστον πέντε άνθρωποι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός απολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω, καθώς οι έρευνες στα συντρίμμια συνεχίζονται αδιάκοπα κάτω από τον καυτό καλοκαιρινό ήλιο, που δυσχεραίνει το έργο της διάσωσης και κάνει τη διαβίωση των πληγέντων ανυπόφορη.

Χωρίς ρεύμα

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν κατοίκους να σχηματίζουν ουρές για να ανεφοδιαστούν με καύσιμα ή με πόσιμο νερό, ενώ οι θερμοκρασίες αναμένεται να φθάσουν στους 38°C το σαββατοκύριακο στην περιοχή.

Περίπου 13.500 νοικοκυριά παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα.

Εκατοντάδες ηλικιωμένοι κοιμούνται σε στρώματα στο δάπεδο ενός κοινοτικού κέντρου στην πόλη Ούκι, αναζητώντας καταφύγιο από την αποπνικτική ζέστη.