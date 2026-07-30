(Βίντεο) Κοιτούσε το κινητό και δεν κατάλαβε ότι η αρκούδα στεκόταν δίπλα του

Μία απίστευτη στιγμή κατέγραψε κάμερα σε ορεινό δρόμο της Ρουμανίας, όταν ένας τουρίστας, απορροφημένος στο κινητό του τηλέφωνο, δεν αντιλήφθηκε ότι μία αρκούδα είχε πλησιάσει σε απόσταση λίγων εκατοστών.

Στο βίντεο, ο άνδρας στέκεται ακίνητος και κοιτάζει την οθόνη του κινητού του, ενώ το ζώο πλησιάζει, μυρίζει τα πόδια του και παραμένει δίπλα του για λίγα δευτερόλεπτα.

Μόνο όταν η αρκούδα περνά μπροστά του, σηκώνει το βλέμμα, αντιλαμβάνεται τι έχει συμβεί και τρέχει γρήγορα προς το αυτοκίνητό του.

Άλλος τουρίστας κατέγραψε τη σκηνή και το βίντεο έγινε αμέσως viral, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Πολλοί σχολίασαν ότι ο άνδρας ήταν τόσο απορροφημένος από το κινητό του, ώστε δεν κατάλαβε την παρουσία του άγριου ζώου μέχρι την τελευταία στιγμή.