Στην πολυπολιτισμική του ταυτότητα, την αμερικανική παράδοση και το μεταναστευτικό ζήτημα αναφέρθηκε ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε. από το Βατικανό, στο ισπανόφωνο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Telemundo.

«Θεωρώ τον εαυτό μου έναν Πάπα που έτυχε να είναι Αμερικανός», υπογράμμισε ο Προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας, ο οποίος γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες ως Ρόμπερτ Πρέβοστ. Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τα στοιχεία της πατρίδας του που ξεχωρίζει, ο Ποντίφικας εστίασε στην αίσθηση της ελευθερίας, στις ευκαιρίες που προσφέρει η χώρα, αλλά και στην ιστορική της παράδοση ως καταφύγιο για γενιές μεταναστών από όλο τον κόσμο.

Ο Λέων ΙΔ΄ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις δικές του ρίζες, υπενθυμίζοντας ότι προέρχεται από οικογένεια μεταναστών με καταγωγή από την Κούβα, τη Γαλλία και την Ιταλία. Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη αποστροφή του λόγου του, αποκάλυψε ότι από την πλευρά της μητέρας του, οι πρόγονοί του υπήρξαν τόσο δούλοι όσο και ιδιοκτήτες δούλων. Όπως εξήγησε ο ίδιος, αυτή η πολυσύνθετη ιστορική πραγματικότητα του επιτρέπει να ταυτίζεται βαθύτερα με την αμερικανική παράδοση της υποδοχής και της κοινωνικής ένταξης.

Προτεραιότητα η Οικουμενική Εκκλησία και νέα ταξίδια

Παρά την εκπεφρασμένη αγάπη για την πατρίδα του και το γεγονός ότι η οικογένειά του παραμένει εκεί, ο Πάπας ξεκαθάρισε τη θέση του: «Η αποστολή μου είναι να αποτελέσω τον ποιμένα της οικουμενικής, Καθολικής Εκκλησίας».

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο Ποντίφικας επιβεβαίωσε την επιθυμία του να πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ, γνωστοποιώντας ότι το Βατικανό βρίσκεται ήδη στη διαδικασία κατάρτισης του επίσημου προγράμματος των παπικών ταξιδιών για την επόμενη διετία.