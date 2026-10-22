Βίντεο: Ρεπόρτερ ήρωας. Βούτηξε στα νερά για να σώσει έναν οδηγό

Ο ρεπόρτερ του ABC, Γουίλ Μάρεϊ και ένας περαστικός ο Ντάνιελ Χέινι βούτηξαν στα ορμητικά νερά στο Μόρεϊφιλντ του Κουίνσλαντ στην Αυστραλία, καταφέρνοντας να απεγκλωβίσουν τον οδηγό ενός SUV.Η ηρωική διάσωση συνέβη στην οδό Buchanan Road, την ώρα που ο δημοσιογράφος κάλυπτε τις έντονες πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή. Το όχημα παρασύρθηκε και άρχισε να βυθίζεται μέσα σε μόλις 15-20 δευτερόλεπτα.

Πώς εξελίχθηκε η διάσωση- Η κλήση για βοήθεια

Μόλις ο Μάρεϊ είδε το αυτοκίνητο να παρασύρεται, κάλεσε αμέσως τις πρώτες βοήθειες.Βλέποντας όμως τον οδηγό να εξαφανίζεται από το οπτικό του πεδίο, έδωσε το τηλέφωνο στην εικονολήπτρια Λιζ Πίκερινγκ και έπεσε στο νερό.

Η προσπάθεια απεγκλωβισμού

Ο δημοσιογράφος και ο περαστικός κολύμπησαν προς το όχημα. Αρχικά προσπάθησαν να σπάσουν το πίσω παρμπρίζ, αλλά δεν τα κατάφεραν.Ο Μάρεϊ κινήθηκε προς την πίσω πόρτα της πλευράς του συνοδηγού, στήριξε τα πόδια του στο αμάξωμα και τράβηξε με όλη του τη δύναμη. Η πίεση του νερού βοήθησε να ανοίξει η πόρτα, επιτρέποντας στον οδηγό να βγει σώος, ελάχιστες στιγμές πριν το SUV καλυφθεί πλήρως από το νερό.Η εικονολήπτρια κατέγραψε ολόκληρο το συγκλονιστικό σκηνικό σε βίντεο, το οποίο έγινε αμέσως viral παγκοσμίως.