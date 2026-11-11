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Βίντεο: Οδοφράγματα και φωτιές στην Βαρκελώνη. Συγκεντρώσεις για το κόστος ζωής

ΔΙΕΘΝΗ
11/11/2026 19:25
Βίντεο: Οδοφράγματα και φωτιές στην Βαρκελώνη. Συγκεντρώσεις για το κόστος ζωής
Οι διαδηλωτές έστησαν οδοφράγματα Joan Mateu / AP

Οδοφράγματα και φωτιές σε κεντρικούς δρόμους της Βαρκελώνης απο τους διαδηλωτές που βρέθηκαν στον δρόμο στο πλαίσιο  της πρώτης πανεθνικής γενικής απεργίας στην Ισπανία έπειτα από 14 χρόνια.

Εκατομμύρια εργαζόμενοι και πολίτες κινητοποιήθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα διαμαρτυρόμενοι για την οξεία στεγαστική κρίση και το αυξημένο κόστος διαβίωσης. 

Οδοφράγματα και φωτιές

Διαδηλωτές έστησαν οδοφράγματα και έβαλαν φωτιά σε ελαστικά σε κεντρικούς οδικούς άξονες της πόλης, καθώς και στις προσβάσεις της κεντρικής χονδρικής αγοράς , προκαλώντας ουρές χιλιομέτρων στην κυκλοφορία.

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