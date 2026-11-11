Γάζα: Τρεις Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινά πλήγματα

Τρεις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Μία από τις επιθέσεις έπληξε την ταράτσα πολυκατοικίας στην Πόλη της Γάζας, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός άνδρα.

Στη γειτονική Σεΐχη Ραντουάν, αεροπορικό πλήγμα έπληξε καταυλισμό εκτοπισμένων. Εκεί σκοτώθηκαν ο Μαχμούντ και ο Τζαμίλ Αλ-Αμπσί, ενώ βρίσκονταν στη σκηνή τους.

Ο ισραηλινός στρατός, σχολιάζοντας τα δύο πλήγματα, ανέφερε ότι στόχευσε μαχητές, τους οποίους χαρακτήρισε τρομοκράτες, και στις δύο περιοχές, χωρίς να δώσει περαιτέρω στοιχεία.

Στη συνοικία Σάμπρα, στην Πόλη της Γάζας, κάτοικοι επιθεώρησαν τις ζημιές που προκάλεσε αεροπορική επίθεση χθες. Το πλήγμα κατέστρεψε χυτήριο μετάλλων και προκάλεσε φωτιά σε σκηνές, ενώ στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.

Πηγή Βίντεο: X – Reuters