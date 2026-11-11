Λαοθάλασσα στην πορεία της Βαρσοβίας υπό τη σκιά της τραγωδίας στην Κρακοβία

Με αυξημένα μέτρα ασφαλείας πραγματοποιείται η μεγάλη Πορεία της Ανεξαρτησίας στη Βαρσοβία, με χιλιάδες συμμετέχοντες και παρουσία ακροδεξιών ομάδων από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Η φετινή συγκέντρωση αποκτά ιδιαίτερη πολιτική διάσταση, λίγες ημέρες μετά την πολύνεκρη ένοπλη επίθεση στην Κρακοβία, με εννέα νεκρούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πολωνική αστυνομία ενίσχυσε τις δυνάμεις της στην πρωτεύουσα, ενώ τοποθετήθηκαν τσιμεντένια εμπόδια σε δρόμους γύρω από το σημείο εκκίνησης της πορείας.

Στο επίκεντρο η ακροδεξιά και η εθνική ταυτότητα

Η ετήσια πορεία της 11ης Νοεμβρίου γίνεται για την επέτειο αποκατάστασης της ανεξαρτησίας της Πολωνίας το 1918. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει συνδεθεί με εθνικιστικές και ακροδεξιές οργανώσεις.

AP Photo/Beata Zawrzel

Το φετινό σύνθημα είναι «Ο Πολωνός είναι κυρίαρχος στην Πολωνία». Μεταξύ των ξένων συμμετοχών αναμένονται μέλη του ισπανικού κινήματος Revuelta και του ουγγρικού ακροδεξιού κόμματος Mi Hazánk.

Ο εκπρόσωπος των διοργανωτών, Ράφαλ Μπούκα, δήλωσε μάλιστα ότι οραματίζονται μια Πολωνία όσο το δυνατόν πιο ομοιογενή εθνοτικά. Οι διοργανωτές, από την πλευρά τους, απορρίπτουν τις κατηγορίες περί ρατσισμού και αντισημιτισμού, υποστηρίζοντας ότι η πορεία εκφράζει την εθνική υπερηφάνεια.

Η τραγωδία στην Κρακοβία και η πολιτική αντιπαράθεση

Το κλίμα είναι ιδιαίτερα φορτισμένο μετά την επίθεση της 7ης Νοεμβρίου στην Κρακοβία, όπου ένοπλος σκότωσε έξι ανθρώπους. Οι πολωνικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο δράστης να είχε επηρεαστεί από ακροδεξιά ιδεολογία.

Η σχετική αναφορά της κυβέρνησης προκάλεσε αντιδράσεις από εθνικιστές πολιτικούς της αντιπολίτευσης, οι οποίοι αμφισβήτησαν το συγκεκριμένο συμπέρασμα.

Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ απηύθυνε έκκληση για αυτοσυγκράτηση, τονίζοντας ότι η ανεξαρτησία, η ελευθερία και η ασφάλεια της χώρας αποτελούν κοινά αγαθά, ανεξάρτητα από τις πολιτικές διαφορές.

AP Photo/Andrew Harnik

Οι διοργανωτές ζήτησαν επίσης να μην αξιοποιηθεί η τραγωδία για πολιτικές αντιπαραθέσεις.

Έτσι, η φετινή πορεία στη Βαρσοβία δεν περιορίζεται στους εορτασμούς της εθνικής επετείου. Πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονης πολιτικής πόλωσης, με την ασφάλεια και την άνοδο του εξτρεμισμού να βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.