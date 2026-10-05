Βίντεο ντοκουμέντο απο την επίθεση στην γέφυρα στο Κίεβο

Σοκάρουν τα νέα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τα οποία καταγράφουν τη στιγμή που ρωσικό drone πλήττει τη Βόρεια Γέφυρα του Κιέβου, προκαλώντας μια ισχυρή έκρηξη στο οδόστρωμα μιας από τις σημαντικότερες οδικές αρτηρίες της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Το πλήγμα σημειώθηκε την Κυριακή, την ώρα που ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ήταν στο Κίεβο σε ένδειξη στήριξης προς την Ουκρανία και τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση στη Βόρεια Γέφυρα μέσα σε δύο ημέρες, καθώς η Ρωσία εντείνει την εκστρατεία πληγμάτων εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας.