Βενεζουέλα: Ζωντανό βρέθηκε παιδί έξι μέρες μετά τον σεισμό

Στα πρόθυρα ανθρωπιστικής κρίσης βρίσκονται οι κάτοικοι της Βενεζουέλας οι οποίοι έχουν μείνει χωρίς νερό και τρόφιμα ενώ κινδυνεύουν και από μετάδοση ασθενειών

Την ίδια ώρα η διάσωση ενός τρίχρονου παιδιού έξι ημέρες μετά τους φονικούς σεισμούς δίνει δύναμη στους διασώστες να συνεχίσουν να αναζητούν επιζώντες στα χαλάσματα .