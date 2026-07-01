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Βενεζουέλα: Ζωντανό βρέθηκε παιδί έξι μέρες μετά τον σεισμό

ΔΙΕΘΝΗ
01/07/2026 15:22

Στα πρόθυρα ανθρωπιστικής κρίσης βρίσκονται οι κάτοικοι της Βενεζουέλας οι οποίοι έχουν μείνει χωρίς νερό και τρόφιμα ενώ κινδυνεύουν και από μετάδοση ασθενειών

Την ίδια ώρα η διάσωση ενός τρίχρονου παιδιού έξι ημέρες μετά τους φονικούς σεισμούς δίνει δύναμη στους διασώστες να συνεχίσουν να αναζητούν επιζώντες στα χαλάσματα .

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