Γαλλία: Στις 18 Απριλίου 2027 ο 1ος γύρος των προεδρικών εκλογών
Στις 18 Απριλίου του 2027, θα γίνει ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία, μα τον δεύτερο γύρο, να έχει οριστεί για τις 2 Μαΐου, όπως ανακοίνωσε σήμερα, ο εκπρόσωπος Τύπου της κυβέρνησης, μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.
Ο Εμανουέλ Μακρόν, έχει συμπληρώσει το ανώτατο όριο, των προεδρικών θητειών. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να διεκδικήσει εκ νέου, το ανώτατο αξίωμα.
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