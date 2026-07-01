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Γαλλία: Στις 18 Απριλίου 2027 ο 1ος γύρος των προεδρικών εκλογών

ΔΙΕΘΝΗ
01/07/2026 14:39
Γαλλία: Στις 18 Απριλίου 2027 ο 1ος γύρος των προεδρικών εκλογών
PHOTO/ AP- Jean-Francois-Badias

Στις 18 Απριλίου του 2027, θα γίνει ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία, μα τον δεύτερο γύρο, να έχει οριστεί για τις 2 Μαΐου, όπως ανακοίνωσε σήμερα, ο εκπρόσωπος Τύπου της κυβέρνησης, μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Ο Εμανουέλ Μακρόν, έχει συμπληρώσει το ανώτατο όριο, των προεδρικών θητειών. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να διεκδικήσει εκ νέου, το ανώτατο αξίωμα.

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