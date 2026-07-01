Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Κοντά στις 2.000 οι νεκροί

Στους 1.943 έχει φτάσει οι νεκροί: σύμφωνα με τον προσωρινό επίσημο απολογισμός των θυμάτων των δυο αλλεπάλληλων καταστροφικών σεισμών που έπληξαν την 24η Ιουνίου τη Βενεζουέλα δεν σταματά να γίνεται ολοένα πιο βαρύς, καθώς οι επιζώντες υφίστανται οξείες ελλείψεις τροφίμων και στέγης και ενδέχεται σύντομα να βρεθούν αντιμέτωποι με επιδημίες, όπως προειδοποίησε χθες Τρίτη ο ΟΗΕ.

Οι σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, οι πιο σφοδροί στη χώρα της Λατινικής Αμερικής εδώ και πάνω από έναν αιώνα, άφησαν εξάλλου πίσω κάπου 10.500 τραυματίες, ανέφερε χθες ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κάπου 30.000 άνθρωποι βρίσκονταν στην περιοχή του λιμανιού Λα Γουάιρα, που υπέστη τις πιο εκτεταμένες ζημιές, όταν έγινε ο διπλός σεισμός.