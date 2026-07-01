Υεμένη: Ένοπλοι με σκάφη προσέγγισαν πλοία

Πλοίο, ανέφερε σήμερα, πως, το προσέγγισαν πολλά μικρά σκάφη και επέβαιναν πολλά άτομα, έχοντας ελαφρύ οπλισμό, 76 ναυτικά μίλια, νότια του λιμανιού Μπαλχάφ στην Υεμένη.

Το πλήρωμα του πλοίο, είναι ασφαλές.

Τις πληροφορίες αυτές, ανακοίνωσε η UKMTO (Βρετανική Υπηρεσία Ασφαλείας της Ναυσιπλοΐας).

Σε ξεχωριστό περιστατικό, η Υπηρεσία, γνωστοποίησε, πως έλαβε αναφορά, για ένα μικρό σκάφος, το οποίο πλησίασε δεξαμενόπλοιο, που έπλεε 85 ναυτικά μίλια ανοιχτά του Μπαλχάφ.

Το πλήρωμα του τάνκερ, είναι ασφαλές, το οποίο συνέχισε κανονικά τον πλου του.