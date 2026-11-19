Ο πίνακας «Ανθισμένες καστανιές» του σπουδαίου Ολλανδού ζωγράφου, Βίνσεντ Βαν Γκογκ, πωλήθηκε σε τιμή-ρεκόρ για 190,4 εκατομμύρια δολάρια.

Το έργο, που δημιουργήθηκε το 1890, λίγους μήνες πριν από τον θάνατο του καλλιτέχνη, δημοπρατήθηκε χθες στη Νέα Υόρκη από τον οίκο Sotheby’s, καταγράφοντας την υψηλότερη τιμή, που έχει επιτευχθεί ποτέ για έργο του Ολλανδού δημιουργού.

Η συγκεκριμένη πώληση κατατάσσει το έργο στην τέταρτη θέση ανάμεσα στα ακριβότερα έργα τέχνης, που έχουν διατεθεί ποτέ μέσω δημοπρασίας.

Το έργο που έσπασε το ρεκόρ

Οι «Ανθισμένες καστανιές» αποτελούν μέρος ενός ζεύγους έργων που φιλοτεχνήθηκαν στην πόλη Οβέρ-σιρ-Ουάζ της Γαλλίας. Ο πίνακας, που βγήκε στο σφυρί, απεικονίζει τρεις γυναίκες με πολύχρωμα ενδύματα να βρίσκονται κάτω από τη σκιά δέντρων, ενώ στο ίδιο τοπίο ένας άνδρας, φορώντας μπλε ρούχα εργασίας, κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Αν και η αρχική εκτίμηση της αξίας του πίνακα ανερχόταν στα 180 εκατομμύρια δολάρια, η τελική τιμή κατακύρωσης διαμορφώθηκε στα 165 εκατομμύρια, στα οποία προστέθηκαν τα έξοδα της δημοπρασίας, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 190,4 εκατομμύρια δολάρια.

Το προηγούμενο ρεκόρ για έργο του Βαν Γκογκ, ήταν 117,2 εκατομμύρια δολάρια. Το ποσό αυτό είχε καταβληθεί τον Νοέμβριο του 2022 για τον πίνακα «Οπωρώνας με κυπαρίσσια», δημιουργία του 1888, σε δημοπρασία του οίκου Christie’s στη Νέα Υόρκη.

Η συμφωνία και η διαμάχη για την ιδιοκτησία

Μία ημέρα πριν από τη δημοπρασία, ο οίκος γνωστοποίησε ότι είχε επιτευχθεί συμφωνία με τους νόμιμους κληρονόμους του προηγούμενου ιδιοκτήτη του πίνακα, οι οποίοι είχαν εκφράσει αντιρρήσεις για την πώλησή του.

Η υπόθεση της πώλησης συνδέεται με τη διεκδίκηση των απογόνων του Σαμουήλ Φίσερ, ενός σημαντικού Γερμανοεβραίου εκδότη, του οποίου η οικογένεια είχε αποχωριστεί τον πίνακα το 1936.

Οι απόγονοι υποστήριζαν ότι η οικογένειά τους είχε αναγκαστεί να αποχωριστεί το έργο εξαιτίας των διώξεων και των πιέσεων, που ασκήθηκαν από το ναζιστικό καθεστώς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Sotheby’s, η πρόσφατη συμφωνία επιτεύχθηκε μεταξύ των τελευταίων ιδιοκτητών του έργου, οι οποίοι το είχαν αποκτήσει το 1975, και των νόμιμων κληρονόμων του Φίσερ.